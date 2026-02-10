25 лет и свободен: новый законопроект может позволить врачам не работать

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Алексей Куринный направили в Правительство РФ законопроект, предлагающий распространить право на досрочную пенсию на всех врачей государственной системы здравоохранения. Об этом пишет Ulpress.

Инициатива предполагает установление единого критерия — 25 лет профессионального стажа, что позволит устранить существующее неравенство между медиками, работающими в городе и на селе. Авторы проекта напрямую связывают эту меру с острой проблемой кадрового дефицита в государственных медицинских учреждениях. Массовый отток квалифицированных специалистов в частный сектор, где уровень оплаты труда существенно выше, вынуждает искать альтернативные способы удержания персонала. Как отмечают политики, быстро повысить зарплаты в госсекторе до конкурентоспособного уровня не представляется возможным, поэтому усиление социальных гарантий становится ключевым инструментом.

Актуальность вопроса наглядно демонстрирует ситуация в самом регионе. Уролог Инзенской районной больницы Сергей Плигузов обнародовал расчетный листок за январь, где при окладе в 22,7 тысячи рублей общая начисленная сумма составила лишь 28,6 тысячи рублей. Подобные доходы, по мнению авторов инициативы, делают право на ранний выход на пенсию не просто льготой, а жизненно важной мерой социальной поддержки, которая может повлиять на карьерный выбор выпускников медучреждений и опытных специалистов. Законопроект призывает уравнять врачей в правах с педагогами, уже имеющими подобную пенсионную льготу.

