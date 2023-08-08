29 цифровых рентген-аппаратов и два флюорографа установили в Подмосковье с начала года

На оснащение стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием в этом году уже было направлено более пятисот семидесяти миллионов рублей. Об этом рассказали в Министерства здравоохранения Подмосковья.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому в регионе и продолжают закупать новое медицинское оборудование.

Так, новые рентген-аппарат и флюорограф заработали в поликлинике No1 и поликлинике No2 Ногинской больницы. Оба аппарата уже активно используются. При этом на рентгеновском аппарате планируется выполнять 30 исследований в смену, а на флюорографе — более 70.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность привлечения врачей на работу в медучреждения региона.