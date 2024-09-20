30 фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberries арестованы: среди них нет Бакальчука

В Басманном суде города Москвы сообщили об избрании меры пресечения 30 участникам дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. Об этом вечером пятницы, 20 сентября, пишет ТАСС.

По данным издания, в суде удовлетворили ходатайство следствия об аресте 30 участников уголовного дела – теперь всем гражданам назначена мера в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября текущего года.

Пока другие подробности из зала суда не сообщаются. Позже стало известно, что среди задержанных нет Владислава Бакальчука – он сам написал об этом в телеграм-канале. По его словам, он находится дома и «он в шоке» от происходящего.

Ранее сообщалось, что в Курской области сбили модифицированный украинский БПЛА - обошлось без жертв.