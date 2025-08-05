30 лет в эфире: «Русское Радио» отпраздновало юбилей грандиозным марафоном

Выездная студия собрала главных звезд эфира — от команды утреннего шоу «Русские Перцы» до ведущих нового вечернего проекта, создав уникальную атмосферу живого общения с миллионами слушателей.

Особым событием стал визит Сергея Лазарева с детьми — артист поделился теплыми воспоминаниями о сотрудничестве со станцией. Во второй день праздника эстафету приняли Стас Пьеха, Иракли и ANNA ASTI, чьи выступления в прямом эфире собрали аншлаг в парке.

Главным подарком для аудитории стал масштабный розыгрыш — каждые 30 минут в течение 15 часов станция разыгрывала по 30 000 рублей, дав шанс слушателям по всей стране не только поздравить любимое радио, но и выиграть денежный приз.

Пока диджитал-экраны по всей Москве транслировали праздничную символику, «Музеон» предлагал гостям полное погружение в атмосферу фестиваля «Лето в Москве». Юбилейный уик-энд стал лишь началом летнего путешествия радиостанции по столичным площадкам — уже в следующие выходные эфир прозвучит с ВДНХ, продолжая традицию живого общения с аудиторией.

Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» отмечена на юбилейной премии «Медиа-Менеджер России».