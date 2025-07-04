«Русская Медиагруппа» отмечена на юбилейной премии «Медиа-Менеджер России»

В Москве 3 июля состоялась торжественная церемония вручения 25-й премии «Медиа-Менеджер России». Среди лауреатов юбилейного года — два представителя «Русской Медиагруппы»: главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова и программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Премия традиционно отмечает профессионалов, формирующих медиаландшафт страны. В этом году организаторы особо подчеркнули вклад руководителей музыкальных проектов «Русской Медиагруппы». Генеральный директор холдинга Любовь Маляревская назвала участие в премии возможностью для профессионального роста и обмена опытом.

Роман Кухлевский, получивший награду за руководство одним из самых популярных радиоформатов страны, посвятил победу своей команде. Отмечается, что под его руководством Хит FM сохраняет лидерские позиции в российском радиоэфире уже несколько лет.

Александра Труфанова, главный редактор музыкального телеканала RU.TV, подчеркнула значение награды для развития проекта. Канал известен поддержкой отечественных исполнителей и инновационными форматами подачи контента.

«Русская Медиагруппа» регулярно попадает в число лауреатов премии, что подтверждает устойчивость ее бизнес-модели в условиях трансформации медиарынка.

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