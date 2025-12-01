«-33 градуса на улице и лед в батареях»: в Якутске мусоровоз оставил 35 домов без тепла
ЯСИА: в Якутске более 30 домов остались без отопления после ДТП с мусоровозом
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Якутске произошла авария на системе теплоснабжения, оставившая без отопления более 30 многоквартирных домов, пишет агентство ЯИСМА.
Инцидент произошел около 13:40 по местному времени на ул. Данилова, где мусоровоз наехал на компенсатор тепловой сети.
ДТП привело к образованию течи и резкому падению давления в котельной, обслуживающей жилой квартал. В результате работа теплогенерирующего оборудования была приостановлена.
По предварительным данным, под отключение попали около 35 деревянных двухэтажных многоквартирных домов. На улицах Якутска температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию.
В связи с экстремально низкими температурами организованы меры поддержки местных жителей. В готовности находятся специальные бригады, оснащенные тепловыми пушками, которые могут быть задействованы для поддержания минимально необходимого температурного режима в социально значимых объектах и жилых помещениях.
Ранее сообщалось, что пробки во дворе элитного челябинского ЖК выводят жителей из себя.