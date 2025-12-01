«Ездят по встречке»: пробки во дворе элитного челябинского ЖК выводят жителей из себя

Жители жилого комплекса (ЖК) «Манхэттен» в Челябинске возмущены постоянными пробками во дворах своих домов, передает портал 74.ru.

Отмечается, что выезд с парковки может занимать до 20 минут, а внутренние проезды превратились в транзитную магистраль. Автомобилисты систематически нарушают одностороннее движение на въезде в комплекс.

Причина транспортного коллапса — сильные пробки на ул. Труда. Водители пытаются сократить путь, проезжая через дворы жилого комплекса.

Ситуация усугубилась после появления выделенных полос и камер видеофиксации на главной дороге, а изменения схемы движения в 2022 и 2024 годах не принесли результата.

Жильцы пытались решить проблему самостоятельно. Установили знаки, запрещающие въезд на восточную часть парковки в утренний час пик. Однако эти меры остались формальностью. Нарушители продолжают игнорировать запрещающие знаки.

Челябинцы предлагают установить искусственные неровности для снижения скорости и повышения безопасности, но вопрос с ограждением двора и установкой шлагбаумов оказался сложным.

По мнению россиян, ворота могут создать новые пробки на выезде, а юридические препятствия не позволяют быстро решить проблему.

Администрация города пока не вмешалась в эту проблему. Жители направили запрос в мэрию с просьбой разъяснить, планируются ли изменения в работе светофоров на ул. Труда. Они уверены, что только муниципальные власти могут эффективно остановить транзитный поток через дворы.

Проблема касается не только ЖК «Манхэттен». Жители домов на ул. Героев Танкограда опасаются аналогичной ситуации после появления новых выделенных полос. Ранее похожие пробки создавали автомобилисты на проспекте Победы, срезая путь через жилые зоны.

Жильцы элитного комплекса признаются, что из-за постоянных пробок страдает качество жизни. Родители боятся выпускать детей во двор из-за быстрого движения машин, а пенсионеры жалуются на шум и выхлопные газы.

