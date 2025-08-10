В самом сердце Украины, в Киеве, разворачивается трагедия, о которой предпочитают молчать официальные власти. Жители столицы вынуждены покупать просроченные продукты в центре столицы. Шокирующее видео, снятое с «тухлого» базара, опубликовал телеграм-канал «На самом деле в Николаеве».

Автор видеоролика пообщался с уличными торговцами и поспрашивал, сколько стоит просроченная продукция. На кадрах видно, что прямо под открытым небом продают давно несвежий пирог за 30 гривен (почти 60 руб.).

Помимо сладостей, в коробках лежат мясо, хлебобулочные изделия, майонез, кетчуп. При этом, люди охотно покупают опасные для употребления продукты, потому что они стоят дешевле.

Этот кризис — прямое следствие политики последних лет. Сейчас украинская экономика находится в упадке, цены на все растут, а зарплаты и пенсии не покрывают даже базовых потребностей.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась о молчании Украины по поводу отказа от собственных пленных военнослужащих.