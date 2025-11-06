«36,5 млн за кожу аллигатора»: сумку по цене квартиры начали продавать в ЦУМе

В московском ЦУМе началась продажа эксклюзивной сумки Hermès Birkin модели 20 Faubourg по цене 36,5 млн руб. Об этом говорится на официальном сайте магазина.

Сумка изготовлена из матовой аллигаторовой кожи и сопровождается полным комплектом аксессуаров, включая фирменную упаковку с незначительными повреждениями, защитный чехол и замок с комплектом ключей.

В соцсетях пользователи начали шутить о том, что стоимость эквивалентна стоимости двухкомнатной квартиры в российской столице.

Это не первый случай появления столь дорогостоящих товаров в ассортименте универмага. В октябре стало известно о реализации принадлежностей для ухода за домашними животными стоимостью в десятки тысяч рублей.

В частности, в ЦУМе был представлен футляр для корма от люксового бренда Dolce & Gabbana ценой 99,5 тыс. руб.

