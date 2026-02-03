«49 уволенных сотрудников в один день»: латвийская больница подло избавилась от россиян и белорусов

Даугавпилсская региональная больница в Латвии провела массовое увольнение сотрудников, имеющих гражданство России и Белоруссии. По информации агентства LETA, под сокращение накануне 2026 года попали 49 человек.

По информации источника, основанием для таких мер послужили требования латвийского законодательства о национальной безопасности.

Согласно закону, гражданам россиянам и белорусам запрещено работать на объектах, которые в Латвии отнесены к критической инфраструктуре. Даугавпилсская больница, являющаяся крупнейшим медицинским учреждением на юге страны и клинической базой Рижского университета им. Страдыня, попадает под эту категорию.

Из 49 уволенных 29 человек занимали должности среднего и младшего медицинского персонала, причем 11 из них уже достигли пенсионного возраста. Еще 20 человек работали в хозяйственной службе учреждения, трое из них также пенсионеры. Всего в больнице трудится около 1,7 тыс. сотрудников.

Правовые последствия для уволенных достаточно жесткие: им не положено выходное пособие. Одновременно руководство больницы направило в службу государственной безопасности запрос на повторную проверку семи сотрудников.

Министерство внутренних дел (МВД) Латвии выступило с инициативой полностью запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в управлении объектами критической инфраструктуры еще в январе 2025 года. Исключение могут составлять лишь случаи, получившие специальное разрешение службы госбезопасности. Соответствующие поправки к закону были приняты летом того же года.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил рассмотреть снятие запрета с российских команд.