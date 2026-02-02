Глава ФИФА считает необходимым пересмотреть санкции против российского футбола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организации следует рассмотреть возможность снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. По его словам, действующие санкции лишь усилили разочарование и ненависть. Об этом спортивный чиновник заявил в интервью Sky News.

Инфантино подчеркнул, что изоляция российского футбола не принесла ожидаемых результатов. В конце 2025 года, Российский футбольный союз объявил о готовности обсуждать с ФИФА и УЕФА промежуточные шаги для возвращения. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что позиция России остаётся неизменной: спортсмены должны быть допущены к соревнованиям без каких-либо дискриминационных ограничений.

