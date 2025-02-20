51 военная прокуратура гарнизона вместе с Лыткаринской городской прокуратурой провела встречу с семьями военнослужащих

51 военная прокуратура гарнизона совместно с Лыткаринской городской прокуратурой Подмосковья при участии представителей Фонда «Защитники Отечества» провела встречу с семьями военнослужащих.

Встреча прошла 22 января 2025 года в формате круглого стола. В ее рамках родственники мобилизованных военнослужащих смогли задать актуальные вопросы. Обращения граждан касались порядка прохождения военной службы, обеспечения денежным довольствием и другими выплатами, предоставления льгот и социальных гарантий, проведения военно-врачебных комиссий.

Всем обратившимся были даны необходимые разъяснения законодательства. По обращениям, которые требуют прокурорского вмешательства, были организованы надзорные мероприятия.

Ранее сообщалось, что военнослужащий одной из воинских частей Подмосковья смог получить полагающиеся ему выплаты после вмешательства 42 военной прокуратуры гарнизона.