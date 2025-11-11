«56 рабочих дней за всю зиму»: россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет

Предстоящая зима станет для россиян периодом с наименьшей рабочей нагрузкой за последние два десятилетия, пишет ТАСС.

Согласно утвержденному производственному календарю, в течение зимних месяцев граждане будут работать всего 56 дней из 90 возможных.

Основной причиной столь значительного сокращения рабочих дней стала продолжительность новогодних праздников. С 1 по 11 января включительно в России установлены нерабочие праздничные дни.

Общая продолжительность выходного периода на Новый год и Рождество составит 12 дней, что является максимальным показателем за последние годы.

В последний раз аналогично короткая рабочая зима наблюдалась в 2004-2005 годах. В большинстве зимних сезонов количество рабочих дней варьировалось от 57 до 58. Наибольшая трудовая нагрузка зафиксирована в зимний период 2013-2014 годов, когда россияне отработали 59 дней.

Правительство РФ официально утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. Помимо новогодних каникул, в планах предусмотрены трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня (8 марта). Майские праздники также порадуют граждан шестью последовательными выходными днями — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

