Фриланс или офис: карьерный консультант назвала главные причины тревожности на работе

Современная профессиональная среда становится мощным источником хронического стресса и эмоционального напряжения. Как отмечает карьерный консультант Оксана Семенова, эта проблема приобретает разные формы в зависимости от формата занятости, создавая серьезные вызовы для психического здоровья работников. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, для фрилансеров основными триггерами тревожности выступают экономическая нестабильность и отсутствие социальных гарантий. Нерегулярные доходы, постоянный поиск заказов и необходимость совмещать профессиональные и административные функции поддерживают состояние перманентной «боевой готовности». В корпоративной среде тревожность чаще рождается из ощущения потери контроля — сотрудники зависят от решений руководства, изменений стратегии компании и вынуждены постоянно доказывать свою ценность в условиях жестких KPI и офисной политики.

Эксперт добавила, что последствия такого постоянного напряжения проявляются в профессиональном выгорании, которое имеет разные симптомы у разных категорий работников. Фрилансеры страдают от размытых границ между личной жизнью и работой, многозадачности и социальной изоляции. Офисные сотрудники чаще сталкиваются с апатией из-за рутины, экзистенциальными сомнениями в осмысленности труда и конфликтом между корпоративными требованиями и личными ценностями.

Она предлагает системный подход к решению проблемы, включающий четкое планирование рабочего времени, финансовую подушку безопасности и регулярный «цифровой детокс». Независимо от формата занятости, эффективными инструментами противодействия тревожности остаются физическая активность, психологические практики и постоянное профессиональное развитие, позволяющее сохранять конкурентоспособность на меняющемся рынке труда.

