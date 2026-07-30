57 кг без спортзала: фуд-блогер переехал в другую страну и похудел на глазах

Американец Рассел Валентайн годами мучился от ожирения, задыхался во сне и не мог подняться по лестнице, а строгие диеты и изнурительные тренировки лишь добавляли страданий. Но стоило ему переехать через океан в Великобританию, как лишние килограммы начали таять сами собой — и теперь он сбросил 57 килограммов, даже не планируя этого. Об этом сообщает Creatorzine.

32-летний блогер, который зарабатывал на жизнь съемками поедания вредной еды, признался, что в США его жизнь была кошмаром. Из-за критики подписчиков он пытался худеть, но ничего не помогало. Ирония судьбы в том, что работу он менять не стал — просто сменил страну. Переехав в Соединенное Королевство, Валентайн заметил, что вес уходит практически без усилий. За несколько месяцев он сбросил 57 килограммов — и теперь чувствует себя живым, может ходить по лестницам и не задыхается во сне.

Сам блогер уверен: секрет кроется в британской еде. По его мнению, в ней меньше консервантов, добавленного сахара и усилителей аппетита, которые заставляют переедать. Порции оказались значительно меньше американских, а маркировка — понятнее, что помогает контролировать рацион. Важную роль сыграл и образ жизни: Валентайн стал больше передвигаться пешком, проходя ежедневно не менее 12 тысяч шагов, что в США удавалось редко из-за автомобильной культуры.

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