Ливень смыл рабочих в ад: один захлебнулся в коллекторе, второго нашли в 60 метрах

Ремонт труб под Довнерс-Гроув обернулся кошмаром наяву — внезапная гроза превратила ливневый коллектор в бурлящую реку и унесла двоих рабочих в темную бездну. Одного нашли в 60 метрах от места падения и вытащили живым, а другого искали до следующего дня, но было уже слишком поздно. Об этом сообщает People.

Трагедия разыгралась в штате Иллинойс, когда сотрудники компании проводили ремонт подземных труб. Внезапно на город обрушился мощный дождь с грозой и шквалистым ветром. Воды оказалось так много, что ливневая канализация не справилась, и двух рабочих буквально смыло в открытый коллектор. Стихия застала их врасплох, и они не успели закрепиться или выбраться.

Одного из мужчин удалось обнаружить в 60 метрах ниже по течению — его вытащили и срочно госпитализировали. К счастью, он выжил, хотя и получил серьезные травмы. Второго рабочего нашли только на следующий день, но он уже захлебнулся в грязной воде. Тело подняли на поверхность, и теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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