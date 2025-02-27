65-летний англичанин пережил клиническую смерть и увидел загробный мир

В возрасте 65 лет житель английского Ноттингема пережил клиническую смерть и, по собственным словам, увидел загробный мир. Этим случаем он поделился с изданием Daily Mirror.

Дэйв Синглтон столкнулся с возрастными проблемами с сердцем. Однажды, придя домой, он почувствовал, как сердце бьется все медленнее. Обеспокоенная соседка вызвала скорую, заметив неладное с его пульсом.

В больнице мужчину подключили к аппаратам поддержания жизни и реанимировали при каждой остановке сердца. После нескольких повторений он чувствовал себя измотанным.

Во время одного из приступов сердце остановилось на восемь минут. В этот момент, как утверждает Синглтон, он оказался в потустороннем мире. Он находился в солнечном саду, а за спиной слышал голоса и смех родных. Синглтон ощущал потребность присоединиться к ним, но предпочел любоваться пейзажем. Внезапно видение исчезло, и он очнулся в больнице под присмотром врачей, вернувших его к жизни.

После инцидента Синглтону установили кардиостимулятор. По его словам, пережитый опыт принес утешение и вдохновил на творчество. Сейчас ему 85 лет, и последние 20 лет он посвятил путешествиям и живописи.

Ранее сообщалось, что врачи спасли москвича, пережившего 25 остановок сердца за сутки.