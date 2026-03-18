67 дней ада в Охотском море: выживший Пичугин рассказал суду, как погибали брат и племянник

История, от которой стынет кровь, получила продолжение в зале суда. Михаил Пичугин, чудом выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море, выступил с показаниями в Октябрьском районном суде Улан-Удэ. Об этом сообщает «Ариг Ус».

Ему предъявлено обвинение в гибели брата Сергея и 15-летнего племянника Ильи, которые отправились в роковое путешествие на катамаране «Байкат 470». Пичугин детально восстановил хронологию кошмара. По версии следствия, он не очистил систему охлаждения мотора, из-за чего двигатель заглох в 19 километрах от берега. Сам Михаил настаивает: перед выходом они с братом все тщательно проверяли, меняли масло и фильтры, а инспекторы ГИМС претензий не имели. Спасательные жилеты, круг, фальшфейеры, компас — все необходимое взяли, и все пригодилось.

Когда мотор заглох, паники не было. Берег виднелся, вокруг ходили корабли. Путешественники смастерили подобие паруса и встали на якорь, надеясь дрейфовать к материку. Ночью поднялся шторм, а на рассвете поняли: их унесло обратно. Надежда таяла с каждым пролетающим вертолетом, который не замечал сигналов.

Первым сдался подросток. Илья перестал есть и пить, несмотря на уговоры отца и дяди. Месяц спустя мальчика не стало. Михаил рассказал, что это свело брата с ума. В конце сентября Сергей ушел вслед за сыном. Тела Михаил сложил на корме. Сам он почти не спал, мучился галлюцинациями, не отличая шум волн от гула самолета. Спасение пришло, когда силы были на исходе.

