72-летний житель Серпухова добровольно ушел на СВО

Встречу с ним в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» организовал Губернский колледж. Мужчина рассказал студентам, что на СВО погиб его сын, поэтому он сам решил пойти на службу, так как является полковником военно-воздушных сил, ветераном боевых действий.

Вячеслав Шевяков служил в Вооруженных Силах РФ, затем работал в центральном аппарате Госатомнадзора России.

Студентам колледжа он рассказал о героях нашего времени и о буднях военной службы.

Ранее сообщает о том, что дом ветерана боевых действий в Коломне газифицировали в рамках льготной соцпрограммы.