8 Марта на носу: эксперт объяснил, почему скидываться на подарки коллегам — моветон

Международный женский день в 2026-м выпадает на воскресенье, а это значит, что корпоративная движуха начнется уже в пятницу, 6 марта. Но вот как именно поздравить коллег, чтобы не ударить в грязь лицом и не разориться, — вопрос, который ставит в тупик многие коллективы. С одной стороны, без цветов и внимания никак, с другой — букеты на пол-офиса могут влететь в копеечку, а скидываться с мужиков вскладчину уже как-то не комильфо. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей разложил все по полочкам и успокоил: главное в этот день — не подарки, а искреннее внимание.

По его словам, игнорировать 8 Марта на работе нельзя ни в коем случае. Как минимум, нужно сделать это устно, улыбнуться, пожелать что-то — это необходимый минимум. Делать вид, что это обыкновенный предпраздничный день, будет некорректно. Причем касается это всех без исключения: от курьера до гендиректора.

Но если ограничиваться только словами как-то скучно, встает вопрос финансов. И вот тут Валинуров категоричен: сбор денег с сотрудников на общий подарок — архаизм, от которого давно пора отказаться. У каждого мужчины и без того есть свои близкие женщины, которым нужно дарить подарки из личного кошелька. А требовать от коллег донатить на букет начальнице или секретарше — верный способ посеять в коллективе раздражение и негатив.

По мнению эксперта, корпоративные поздравления — это зона ответственности компании. Бюджеты HR существуют именно для того, чтобы создавать атмосферу. И совсем необязательно тратить баснословные суммы на охапки роз каждой сотруднице. Можно устроить недорогой, но душевный ивент: фотозона с шариками, приглашенный фотограф и бокал шампанского во второй половине дня, когда работать все равно никто не в состоянии. Такое мероприятие сплотит коллектив куда лучше, чем сбор денег на очередной сертификат в косметический магазин.

Эксперт уточнил, что, если же компания по каким-то причинам решила остаться в стороне, отделы вполне могут проявить инициативу самостоятельно. Даже скромные посиделки в офисе или совместный выход в кафе после работы творят чудеса с горизонтальными связями. Людям жизненно необходимо общаться не только на рабочие темы, а 8 Марта — прекрасный легальный повод выпить чаю и узнать друг друга поближе. В конце концов, такие неформальные встречи можно проводить и без повода, а раз уж он есть — грех не воспользоваться.

