80 тысяч жителей Пекина срочно эвакуированы из-за сильных ливней

Многие жители мегаполиса лишены возможности находиться сейчас в своих домах.

С целью обеспечения их безопасности власти приняли решение переселить 80 332 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что больше всего переселенных в трех районах китайской столицы: Миюнь и Хуайжоу, расположенные на северных окраинах Пеикна, а также район Фаншань, находящийся на юго-западе города.

Ранее сообщалось о том, что из-за дождя погибли 30 жителей Пекина.