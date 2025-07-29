80 тысяч жителей Пекина срочно эвакуированы из-за сильных ливней
Более 80 тысяч жителей Пекина переселили из-за проливных дождей
Фото: [pxhere.com]
На Пекин обрушились проливные дожди.
Многие жители мегаполиса лишены возможности находиться сейчас в своих домах.
С целью обеспечения их безопасности власти приняли решение переселить 80 332 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что больше всего переселенных в трех районах китайской столицы: Миюнь и Хуайжоу, расположенные на северных окраинах Пеикна, а также район Фаншань, находящийся на юго-западе города.
Ранее сообщалось о том, что из-за дождя погибли 30 жителей Пекина.