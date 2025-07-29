Ливни-убийцы в Пекине: из-за дождя погибли 30 жителей мегаполиса
30 человек погибли в результате сильных ливней в Пекине
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На Пекин обрушились мощные ливни. Жертвами непогоды стали 30 жителей мегаполиса.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«В результате очередной волны сильных ливней в Пекине погибло 30 человек», — передает издание.
Накануне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к властям с призывом провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий сильных дождей.
Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета (ЕС) Антониу Коштой.