Ливни-убийцы в Пекине: из-за дождя погибли 30 жителей мегаполиса

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«В результате очередной волны сильных ливней в Пекине погибло 30 человек», — передает издание.

Накануне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к властям с призывом провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий сильных дождей.

Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета (ЕС) Антониу Коштой.