Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором находится вуз, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Напомним, 23 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября пособие для беременных российских студенток увеличится до 100% регионального прожиточного минимума. В среднем выплата будет составлять 90 202 рубля.

По словам Буцкой, прожиточный минимум пособия по беременности зависит от региона, в котором находится вуз, в котором учится будущая мама.

Выплата будет производиться единоразово после рождения ребенка.

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