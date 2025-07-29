90 тысяч рублей — это много или мало? Пособие для беременных студенток теперь зависит от вуза
Стало известно, от чего будет зависеть размер пособия беременным студенткам
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Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором находится вуз, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Напомним, 23 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября пособие для беременных российских студенток увеличится до 100% регионального прожиточного минимума. В среднем выплата будет составлять 90 202 рубля.
По словам Буцкой, прожиточный минимум пособия по беременности зависит от региона, в котором находится вуз, в котором учится будущая мама.
Выплата будет производиться единоразово после рождения ребенка.
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