В Госдуме задумались о мужчинах: как государство поможет отцам-одиночкам?
В России могут появиться Службы сопровождения отцовства
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В России могут появиться Службы сопровождения отцовства. Они будут организованы при министерстве труда, сообщает РИА Новости.
С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Цель реализации идеи – обеспечение прав и гарантий отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери. Службы сопровождения отцовства планируется создать в каждом регионе.
Главной задачей Службы будет оказание содействия отцам в вопросах воспитания детей, сохранения мужского здоровья, оказания медицинских и социальных услуг и т.д.
Ранее сообщалось о том, что Слуцкий потребовал запретить аборты в России.