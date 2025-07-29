В Госдуме задумались о мужчинах: как государство поможет отцам-одиночкам?

В России могут появиться Службы сопровождения отцовства. Они будут организованы при министерстве труда, сообщает РИА Новости.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Цель реализации идеи – обеспечение прав и гарантий отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери. Службы сопровождения отцовства планируется создать в каждом регионе.

Главной задачей Службы будет оказание содействия отцам в вопросах воспитания детей, сохранения мужского здоровья, оказания медицинских и социальных услуг и т.д.

Ранее сообщалось о том, что Слуцкий потребовал запретить аборты в России.