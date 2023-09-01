94-летняя мать-героиня из подмосковных Серебряных Прудов помогает бойцам СВО

Ветеран Великой Отечественной войны, мать-героиня Пелагея Иванова из Серебряных Прудов с самого начала специальной военной операции помогает бойцам, которые сейчас на передовой.

Уже более полутора лет Пелагея Петровна вяжет носки «с особенной пяткой» и передает их в зову СВО с гуманитарными конвоями.

«Я — мать, знаю, что там, на фронте, ребятам сейчас не хватает именно материнского тепла. С носками передаю им частичку своего тепла, заботы», — подчеркивает она.

А еще вместе с дочерьми Пелагея Петровна собирает вещи, продукты, оказывают финансовую помощь, для волонтерского центра делают нашлемники.

Ранее сообщалось, что в Церкви Спаса в подмосковном Одинцове продолжится реконструкция.