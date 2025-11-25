В Тюмени осудили преступника, избившего и обокравшего одинокую пенсионерку

В Тюмени осужден мужчина, напавший на 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны. Преступник ранее выполнял в ее квартире сантехнические работы, сообщает URA.RU .

Согласно материалам прокуратуры, мужчина потребовал у пенсионерки деньги. После отказа он нанес женщине несколько ударов по голове и угрожал ножницами. В результате пенсионерка передала ему ₽29 тыс.

Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Суд признал подсудимого виновным в совершении разбойного нападения.

Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

