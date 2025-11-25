В Тюмени осудили преступника, избившего и обокравшего одинокую пенсионерку
Мужчина, делавший ремонт у 98-летней ветерана ВОВ, напал из-за пенсии
Фото: [Дубненская полиция/Медиасток.рф]
В Тюмени осужден мужчина, напавший на 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны. Преступник ранее выполнял в ее квартире сантехнические работы, сообщает URA.RU.
Согласно материалам прокуратуры, мужчина потребовал у пенсионерки деньги. После отказа он нанес женщине несколько ударов по голове и угрожал ножницами. В результате пенсионерка передала ему ₽29 тыс.
Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Суд признал подсудимого виновным в совершении разбойного нападения.
Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
