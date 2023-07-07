«А говорила тебе мама»: в Башкортостане начался пожар из-за оставленной в сети зарядки

В Уфе на улице Первомайская из-за оставленной в сети зарядки для телефона сгорела двухкомнатная квартира, сообщает пресс-служба МЧС по Башкортостану.

Из всех жилых помещений, находящихся в зоне риска, сотрудники пожарных служб оперативно эвакуировали четырех человек. Еще шестеро сами покинули свои дома. Причиной возгорания стала оставленная владельцами в удлинителе зарядка для телефона.

Огонь удалось погасить за 15 минут силами 11 человек личного состава МЧС и четырех пожарных машин. Россияне в свою очередь посчитали, что причиной пожара не могла стать зарядка для телефона.

«Это полный бред, зарядка без источника питания никакой пожар устроить не может! Просто они не нашли реальную причину, или дело в страховке», — написал Егор К.

Другие же пользователи сети напомнили о «детских» правилах безопасности.

«А говорила тебе мама, вынимай провод из розетки, если телефон не заряжаешь»; «Это просто самая свежая технология очень быстрой зарядки. Нужно было успеть снять за минуту», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли из-за пожара в доме престарелых в Милане.