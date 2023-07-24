«А хозяева отскочили»: в Москве задержали главного инженера ТЦ, где несколько человек сварились заживо

Правоохранители задержали главного инженера компании, которая занималась обслуживанием торгового центра «Времена года», где 22 июля заживо сварились четверо человек и еще 11 пострадали, сообщает пресс-служба СК.

Скоро 39-летнему мужчине изберут меру пресечения в суде. Отмечается, что его подозревают в нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, что прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» произошел днем 22 июля. По словам очевидцев, аварийную сигнализацию включили только спустя полчаса после произошедшей аварии.

«А хозяева втихую отскочили? Отделались легким испугом и взяточкой наличными?»; «А почему не оповестили никого? Собственники ждали до последнего, чтобы покупателей не беспокоить? Под суд их, оставьте инженера»; «Главный инженер делает то, что оплатит руководство. Собственника наказывать надо», — прокомментировали новость россияне.

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