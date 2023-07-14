«Хотелось верить, что все обойдется»: количество жертв кубанского потопа возросло

В Туапсе на берегу моря обнаружено тело пропавшего 15-летнего подростка. Он стал пятой жертвой подтопления, сообщили в кубанском управлении СК.

Ранее уже были найдены двое мужчин, которые предположительно утонули в этом же районе. От стихии также пострадала 19-летняя девушка, находившаяся в частном доме, и пожилой мужчина, который просто вышел на улицу, чтобы переставить свой автомобиль.

Напомним, что, по заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной подтопления стало рекордное количество дождей.

«Очень-очень печально. До последнего хотелось верить, что все обойдется! Хотя понимала, что шансов почти нет, но сердцем надеялась»; «Мои соболезнования. Я знала лично Сашу, одноклассник дочери. Семья у него такая дружная, приличная. И парень смышленый, вежливый, позитивный… Голова отказывается принимать то, что случилось»; «Парня очень жалко! Сил его семье», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что курортный сезон в Туапсинском районе продолжается, несмотря на недавнюю стихию.