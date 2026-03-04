«А меня мама привезла»: человек-невидимка 60 лет жил в России втайне от властей

В Кемеровской области обнаружен мужчина, который почти 60 лет прожил вне поля зрения государства. Всю жизнь он скрывался от официальных структур, боясь, что его обнаружат и накажут. О необычной истории рассказали правоохранители на брифинге в ГУ МВД по Кузбассу, передает VSE42.Ru .

Все началось в далеком детстве. Пятилетним ребенком его привезла в Кузбасс мама из Казахстана. Женщина оставила сына и уехала. Мальчик остался один в чужом регионе, без документов, без прописки, без будущего. Но он выжил. Как-то устроился, познакомился с людьми, завел семью. Всю жизнь прожил в деревне, занимаясь сельским хозяйством на своем участке. Нигде официально не работал, в больницы не обращался, паспорт не получал. Просто жил в тени, постоянно опасаясь, что его тайна раскроется.

Страх длился шесть десятилетий. Но в итоге мужчина все же решился выйти из подполья. Сейчас он получил временное удостоверение лица без гражданства, что позволит ему легализоваться и начать жить открыто, без оглядки на прошлое.

Всего в Кузбассе, по данным полиции, проживают порядка 70 человек с таким статусом. Каждый из них по разным причинам оказался вне правового поля. Но история новокузнецкого «невидимки» — пожалуй, самая долгая и удивительная. Теперь его шестьдесят лет в тени государства закончились, а впереди — новая жизнь с документами и без страха.

