А мерз, как настоящий: в Реутове подняли тревогу из-за заложника морозного балкона

В подмосковном Реутове тревожное сообщение в социальных сетях заставило встревожиться многих горожан. Местная жительница опубликовала пост о том, что на балконе одного из домов на улице Ленина она увидела неподвижного мужчину в продуктовой тележке. Учитывая, что ночные морозы в городе достигали –22 градусов, женщина всерьез обеспокоилась за жизнь человека и призвала соседей и службы отреагировать. REGIONS узнал подробности тревожной истории.

Жители внимательно изучили приложенную фотографию и лично осмотрели указанный подъезд. Выяснилось, что снимок не соответствовал действительности: на нем не было следов свежего снега, а на балконе упомянутого дома никого не оказалось. В местных чатах инцидент прокомментировали с сожалением, но отметили и позитивную сторону.

«Кому-то, видимо, было скучно. Но даже ложный сигнал стал поводом напомнить главное — нельзя оставаться равнодушным, если кому-то нужна помощь», — прокомментировали в сетях.

Волонтер службы «Социальный патруль» Александра Кудинова, комментируя ситуацию, подчеркнула важность именно такого неравнодушного подхода, особенно в сильные морозы.

«Первое и самое главное — не оставайтесь равнодушными. Особенно в такие морозные дни, когда столбик термометра опускается ниже критических отметок, промедление может стоить человеку жизни. Если видите человека, одетого не по погоде, замерзающего, или находящегося в беспомощном состоянии, не проходите мимо», — подчеркнула Александра.

Эксперт напомнила простой алгоритм действий: сначала нужно оценить состояние человека, предложить помощь, а если он не отвечает или выглядит неадекватно — немедленно вызывать службу спасения по номеру 112. До приезда помощи можно попытаться согреть человека, укрыв его одеждой или отведя в теплое место, предложив безалкогольный горячий напиток.

Напомним, служба «Социальный патруль», организованная Министерством социального развития Московской области, работает ежедневно. По телефону горячей линии +7 925 020-62-54 можно сообщить о месте нахождения бездомного человека, нуждающегося в тепле, питании и поддержке. Вопрос остается актуальным: по статистике Росстата, только в 2022 году от переохлаждения в России погибло 6352 человека.

