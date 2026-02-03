Не облизывайте это! Физик раскрыл тайну детской зимней «забавы» с турником

Каждую зиму в школьных дворах повторяется одна и та же история: любопытство или бравада толкают ребенка попробовать язык на морозный металл турника. Результат всегда одинаков — болезненное прилипание. Этот почти ритуальный инцидент, знакомый многим с детства, имеет под собой четкое научное объяснение, а не является просто курьезом. За разъяснениями редакция REGIONS обратилась к Олегу Артемьеву, специалисту в области физики конденсированного состояния.

Феномен, по словам ученого, кроется в высокой теплопроводности металла. Язык покрыт тонким слоем слюны — это жидкость. При контакте с холодным металлом она мгновенно замерзает, буквально приклеивая язык к поверхности.

Ключевой вопрос: почему так происходит именно с металлом, а не, к примеру, с деревянной скамейкой? Все дело в скорости отвода тепла. Металл проводит тепло гораздо эффективнее других материалов. Он стремительно «вытягивает» тепло из языка, не давая организму восполнить потери. В результате влага на поверхности языка кристаллизуется за доли секунды, создавая ледяной «клей».

Это свойство металлов также объясняет бытовое наблюдение: в одном помещении железная ручка двери всегда кажется холоднее деревянной поверхности, хотя температура у них одинаковая. По словам Артемьева, кожа, как и язык, реагирует не на температуру объекта, а на скорость, с которой он забирает тепло. Металл делает это быстро — и мозг интерпретирует это как «холод».

Таким образом, детская шалость с турником становится невольным, но очень наглядным экспериментом по демонстрации законов физики. Ученый, однако, предостерегает: лучше изучать этот эффект теоретически или наблюдать со стороны. Современным школьникам для этого доступны образовательные ролики, которые позволяют усвоить урок без болезненного опыта.

Для более любопытных существует инструкция по безопасности:

НЕ ДЕРГАТЬ! Резкое движение приведет к глубокой ране, которая будет заживать неделями.

Дышите теплом. Сложите ладони вокруг рта и максимально часто выдыхайте горячий воздух прямо на место «сцепки».

Используйте теплую воду. Полейте металл и язык водой (комнатной температуры или чуть выше). Кипяток запрещен — получите двойной ожог.

Копите слюну. Постарайтесь максимально смочить слюной место прилипания — она теплая и поможет льду подтаять.

Зовите на помощь. Если сами не справляетесь, мычите и жестикулируйте, чтобы прохожие принесли стакан воды или вызвали специалистов.

