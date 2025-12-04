«А на что жили шахтеры?»: угольное предприятие не выплатило горнякам зарплаты на 145 млн рублей

СК Кузбасса начал расследование уголовного дела по факту крупной невыплаты заработной платы работникам АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“», пишет VSE42.Ru . По данным следствия, общая сумма задолженности перед сотрудниками за период с июля по октябрь 2025 года превысила 145 млн рублей.

Цель следователей не ограничивается установлением виновных: приоритетной задачей является полное возмещение рабочим всех невыплаченных средств, о чем сообщило СУ СК России по Кемеровской области.

Ситуация приобрела статус системного сбоя: на протяжении четырех месяцев работники угольной компании регулярно не получали заработанные деньги. Для детального изучения финансовой «дыры» предприятия уже назначен комплекс экспертиз.

В первую очередь, это финансовая и компьютерно-техническая экспертизы. Именно эти исследования должны дать точный ответ на два ключевых вопроса: каков окончательный размер долга перед трудовым коллективом и, что самое важное, на какие цели компания расходовала средства в тот период, когда была обязана направлять их на выплату зарплат.

На данный момент следователи активно собирают доказательную базу, проводят допросы свидетелей и выполняют другие следственные действия, чтобы восстановить полную картину происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе горняки выразили опасения из-за выплат и перевода с разреза «Шестаки» Гурьевского округа.