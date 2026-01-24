Тайфун в январе: дожди и таяние снега создали в Новороссийске апокалипсис

В Новороссийске из-за резкого потепления и дождей произошло подтопление нескольких микрорайонов. Причиной стал интенсивный сход снега, скопившегося за две недели обильных снегопадов, и выпавшие осадки, что привело к подъему уровня воды в местных реках, пишет ТАСС.

По данным мэра Андрея Кравченко, сложная ситуация сложилась в хуторе Горном и селе Мысхако, где потребовалась расчистка русел рек. Также подтопления зафиксированы в ряде внутригородских районов, включая Цемдолину, Глебовский и Кирилловку. Для ликвидации последствий развернут оперативный штаб, к работам привлечены 80 человек и 28 единиц специальной техники. Угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища на текущий момент не существует.

На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение из-за непогоды на 24 и 25 января. Прогнозируются дожди с мокрым снегом, а на реках ожидается подъем уровней воды, который в некоторых районах может достичь опасных отметок. В зоне риска находятся Апшеронский, Абинский, Северский, Крымский районы, а также Горячий Ключ, Геленджик и Туапсинский округ. Объем снега, выпавшего в регионе с 12 января, стал самым значительным с 2021 года.

