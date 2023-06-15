«Думает головой»: россияне объяснили слова Киркорова о Галкине

Киркоров заявил, что ему все равно на судьбу Галкина и Пугачевой

Общество
Владимир Гердо/ТАСС

Фото: [Владимир Гердо/ТАСС]

Певец Филипп Киркоров в беседе с SHOT заявил, что ему все равно на судьбу и статус мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина*. По словам артиста, его интересует собственный статус и то, что он делает в России.

Также Киркоров отметил, что не общается с Аллой Пугачевой больше пяти лет.

«Киркоров явно умнее Галкина»; «Филипп Киркоров — настоящий патриот. Лицо российской эстрады»; «Молодец, ответил красиво и интеллигентно»; «Киркоров думает головой о себе, своих детях, своей репутации и своей стране. Кому сейчас в Израиле нужны дети Пугачевой и Галкина? Здесь они в славе купались, а там на них всем все равно. Никаких перспектив», — прокомментировали высказывание Киркорова пользователи социальных сетей.

Ранее россияне осудили певицу Земфиру*, которая пыталась избавиться от статуса иноагента.

*признаны Минюстом РФ иноагентом

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