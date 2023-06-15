«Думает головой»: россияне объяснили слова Киркорова о Галкине

«Киркоров явно умнее Галкина»; «Филипп Киркоров — настоящий патриот. Лицо российской эстрады»; «Молодец, ответил красиво и интеллигентно»; «Киркоров думает головой о себе, своих детях, своей репутации и своей стране. Кому сейчас в Израиле нужны дети Пугачевой и Галкина? Здесь они в славе купались, а там на них всем все равно. Никаких перспектив», — прокомментировали высказывание Киркорова пользователи социальных сетей.