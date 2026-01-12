«А разве так можно?»: в Орехово-Зуеве жители воюют за места на парковке с помощью мебели

В Орехово-Зуеве жители одного из многоквартирных домов применили нестандартный метод борьбы за парковочные места во дворе, пишет REGIONS . Пространство у подъездов оказалось «забронировано» с помощью стульев и табуреток, выставленных на асфальт. Эта практика, получившая в быту ироничные названия «застулили» и «затабуретили», вызвала споры среди горожан о ее законности.

С юридической и практической точки зрения подобные действия являются нарушением. Как пояснила юрист Гульназ Измайлова, земля придомовой территории относится к общему имуществу всех собственников помещений в доме. Установка любых предметов для резервирования парковки квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и может повлечь административную ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Стул или конус на асфальте не создают исключительного права на парковку для конкретного жильца.

Эксперт предлагает четкий алгоритм действий для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Первый шаг — попытка мирного урегулирования. Можно обратиться к инициаторам «брони» с просьбой убрать предметы, вежливо указав на их незаконный статус. Если договориться не удается, а парковочное место необходимо, предмет можно убрать самостоятельно, чтобы припарковать автомобиль. Это действие будет правомерным, поскольку предметы, установленные без разрешения, считаются брошенными.

В случае систематических нарушений или агрессивной реакции следует перейти к официальным мерам. Необходимо зафиксировать факт захвата территории: сделать фотографии или видео с привязкой к адресу и временем. Эти материалы становятся основанием для жалобы, которую можно направить через мобильное приложение «Госуслуги Дом», официальный сайт ГИБДД или участковому уполномоченному полиции. Таким образом, ситуация в Орехово-Зуеве стала наглядным примером типичного дворового конфликта, который, однако, имеет четкие юридические рамки и пути решения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове нашли авто с самодельным бульдозерным отвалом для расчистки снега.