«А вы что, правда Путин?!»: маленький ребенок задал президенту РФ в лицо жизнеутверждающий вопрос
Фото: [скриншот с видео]
Во время встречи Владимира Путина с детьми военнослужащих СВО произошел забавный курьез.
Как рассказал в своем аккаунте в соцсетях репортер ВГТРК Павел Зарубин, яркий диалог и детское удивление выразил один из малышей после совместного фотографирования с президентом России Владимиром Путиным.
После фотосессии малыш обратился к главе государства с серьезным вопросом, действительно он и есть тот самый Владимир Путин, президент России.
«А вы что, правда Путин?!», - обратился ребенок к главе государства.
На что Путин ответил утвердительно и с улыбкой: «Я — да. Пока да», - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, сколько на самом деле двойников у Путина.