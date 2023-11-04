«А вы что, правда Путин?!»: маленький ребенок задал президенту РФ в лицо жизнеутверждающий вопрос

Во время встречи Владимира Путина с детьми военнослужащих СВО произошел забавный курьез.

Как рассказал в своем аккаунте в соцсетях репортер ВГТРК Павел Зарубин, яркий диалог и детское удивление выразил один из малышей после совместного фотографирования с президентом России Владимиром Путиным.

После фотосессии малыш обратился к главе государства с серьезным вопросом, действительно он и есть тот самый Владимир Путин, президент России.

«А вы что, правда Путин?!», - обратился ребенок к главе государства.

На что Путин ответил утвердительно и с улыбкой: «Я — да. Пока да», - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, сколько на самом деле двойников у Путина.