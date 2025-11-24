«А зачем врачи нужны?»: россияне стали обращаться за диагнозом к ИИ
В восемь раз вырос спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов
Фото: [Клавиатура для ноутбука/Медиасток.рф]
Аналитики зафиксировали значительный рост использования искусственного интеллекта для расшифровки медицинских анализов. С мая по октябрь 2025 года количество обращений к AI-помощнику с этой целью увеличилось в восемь раз, передает «Газета.ру».
Особенно заметно изменилось поведение пользователей при работе с системой. Если ранее только 4% запрашивали рекомендации по дальнейшим действиям после получения расшифровки анализов, то к октябрю этот показатель достиг 41%.
Наиболее востребованными у пользователей оказались расшифровки анализов на гормоны щитовидной железы, данные общего анализа крови, липидного профиля, уровня витаминов и показателей работы печени.
При этом медицинские специалисты предупреждают, что ИИ работает с усредненными нормами и не учитывает индивидуальные особенности пациента. Без полной информации о возрасте, анамнезе и клинической картине интерпретация анализов может быть неполной.
