«А зачем врачи нужны?»: россияне стали обращаться за диагнозом к ИИ

Аналитики зафиксировали значительный рост использования искусственного интеллекта для расшифровки медицинских анализов. С мая по октябрь 2025 года количество обращений к AI-помощнику с этой целью увеличилось в восемь раз, передает « Газета.ру ».

Особенно заметно изменилось поведение пользователей при работе с системой. Если ранее только 4% запрашивали рекомендации по дальнейшим действиям после получения расшифровки анализов, то к октябрю этот показатель достиг 41%.

Наиболее востребованными у пользователей оказались расшифровки анализов на гормоны щитовидной железы, данные общего анализа крови, липидного профиля, уровня витаминов и показателей работы печени.

При этом медицинские специалисты предупреждают, что ИИ работает с усредненными нормами и не учитывает индивидуальные особенности пациента. Без полной информации о возрасте, анамнезе и клинической картине интерпретация анализов может быть неполной.

Ранее сообщалось, какую крупную ягоду назвали возможным природным афродизиаком.