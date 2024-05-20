Аббас Джума: подтверждение смерти президента Ирана в ходе теракта приведет к большой войне

Международный журналист Аббас Джума рассказал KP.RU , какие версии появились вокруг крушения вертолета с президентом Ибрахимом Раиси и его делегацией. По словам корреспондента, изучают все возможные варианты, не исключая даже теракт. Если последнее подтвердится, то это приведет к большой войне.

В части Ирана, где рухнул вертолет с Раиси, могли быть сложные погодные условия. Однако следствие изучает еще две версии: теракт и техническая неисправность воздушного судна.

Журналист Джума отметил, что трагедия не приведет к коллапсу иранской политики и системы внутри страны, так как внутри отлично настроен механизм взаимозаменяемых управленцев. Однако в случае, если версия с терактом подтвердится, то может начаться широкомасштабный конфликт.

«Если версия подтвердится, будут доказательства, это может привести к чему угодно. Мир снова замрет в ожидании большой войны, как это было недавно после атаки Израиля на дипломатическое представительство Ирана в Сирии <...> Иран 45 лет живет под санкциями. Вертолеты там не новые. Я тоже не сбрасываю со счетов и неисправность вертолета, хотя эту версию откладываю в самый конец. Такого рода перелеты осуществляется под очень строгим надзором техников, инженеров», — отметил Аббас Джума.

Отметим, что на борту вертолета с президентом Ирана были и члены делегации. Всего погибли восемь человек. После трагедии обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новое лицо на место главы государства должны избрать по закону через 50 дней.

Ранее сообщалось, что ждет Иран после смерти президента страны.