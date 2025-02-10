США решили отказаться от полетов истребителей F-35A и F-16 на предстоящей авиакосмической выставке Aero India 2025 на юге Индии, узнав о планах демонстрации Су-57. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Южной Азии Денис Алипов.

Говоря о многообразии связей Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами, дипломат отметил, что это естественный процесс, в рамках которого здоровая конкуренция играет важную роль.

Су-57Э, истребитель пятого поколения, впервые будет представлен на международном авиасалоне Aero India. Как сообщил ТАСС источник в индийских ВВС, самолет уже доставлен в индийский Бангалор, где выставка начинается 10 февраля.

Су-57 является уникальным истребителем пятого поколения, который продемонстрировал свою эффективность в боях против западных систем противовоздушной обороны. Он способен применять широкий спектр высокоточных управляемых боеприпасов и обладает низкой заметностью для радаров противника.

Ранее сообщалось, что в США прекратится выпуск одноцентовых монет из-за их высокой стоимости.