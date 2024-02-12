Абхазия отказалась подписывать договор с российской Росгвардией для усиления безопасности

Глава МВД Абхазии Роберт Киут объявил, что Абхазия не будет заключать соглашение о сотрудничестве для обеспечения безопасности в республике с российской Росгвардией. Об этом сообщает РИА Новости .

Проект будущего соглашения очень долго обсуждался жителями республики и вызвал сильный резонанс. В итоге министерство приняло решение об отказе от подобного сотрудничества. По его словам, причиной такого решения стало законодательство, которое не разрешает передавать вопросы внутренней безопасности в ведение других государств. Киут пояснил, что конституция не дает силовым структурам других стран заниматься обеспечением порядка в Абхазии.

Также глава местного МВД подчеркнул, что в республике достаточно личного состава для выполнения всех задач, входящих в обязанности правоохранительных органов. При этом Киут добавил, что все еще надеется на сотрудничество иного рода с российским МВД, так как Абхазия готова развивать совместную работу силовых ведомств для обмена опытом и повышения навыков сотрудников.