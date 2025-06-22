Абхазия заявила, что ей не нужны россияне-нищеброды, что едят доширак и не покупают сувениры

В министерстве туризма Абхазии сообщили, что республике следует сосредоточиться на привлечении состоятельных путешественников из России. По словам заместителя министра Кристины Лакербай, туристы с небольшим бюджетом не способствуют развитию экономики региона.

По словам сотрудницы, туристы из России, которые приезжают за 300 рублей, не совершают покупок. И, как она утверждает, «таким людям не место в Абхазии».

«Он стоит в очереди за стаканом сока в отеле и ест дошираки. А мы хотим, чтобы люди приобретали сувениры, местную продукцию», — пояснила Лакербай.

Сообщение вызвало широкий отклик в Рунете: одни пользователи выразили свое недовольство, другие — с иронией отнеслись к «новой политике гостеприимства» и подвергли критике подход, при котором «малообеспеченные» путешественники становятся нежелательными гостями.

Неужели в Абхазии теперь принято оценивать гостей по толщине их кошелька? — выразили недоумение российские пользователи интернета.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия нарастят турпоток.