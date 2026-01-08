Абхазское гостеприимство по-новому: вход в кафе теперь стоит как билет в музей

Российские туристы, отдыхающие в Абхазии, обращают внимание на новые правила в некоторых заведениях общественного питания, которые вызывают у них вопросы. Одной из практик стала плата за вход, взимаемая рядом кафе, расположенных в зданиях, представляющих архитектурную ценность, сообщает АБН24 .

Сумма такого сбора может достигать 1000 рублей с человека, что, по мнению части посетителей, необоснованно, если целью визита был лишь осмотр интерьера или заказ напитка.

Другой особенностью, отмеченной отдыхающими, является система депозитов. В некоторых ресторанах и кафе установлен минимальный порог суммы заказа, который начинается, например, от 1500 рублей. Это означает, что посетитель обязан внести указанную сумму, даже если планирует заказать только кофе или десерт. Подобные условия приводят к тому, что часть потенциальных клиентов отказывается от посещения таких мест.

Несмотря на указанные претензии к отдельным аспектам сервиса, Абхазия остается популярным направлением для российских туристов.

Ранее сообщалось, что вопрос с освобождением квартиры Ларисой Долиной остается открытым.