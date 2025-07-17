Российский турист Евгений Цветков вернулся из Абхазии с шокирующими откровениями о местной туриндустрии, передает АБН24. Вместо обещанной «Страны души» он столкнулся с системой, где иностранцев «разводят» на деньги на каждом шагу.

Цветков описывает абхазские печальные реалии: завышенные цены в кафе (в 2-3 раза выше обычных), навязчивые продавцы сувениров, экскурсоводы-самоучки и повсеместная торговля кустарным алкоголем. Местные бабушки, по его словам, буквально хватают за рукав, предлагая «самогонку» из-под полы.

Помимо того, что продать пытаются абсолютно все, разочарование вызвало и состояние курортных городов. Заброшенные здания, горы мусора и специфические запахи разрушают красивую картинку, которую рисуют туроператоры. При этом цены на жилье сопоставимы с черноморскими курортами Краснодарского края.

Ситуацию, по мнению туриста, усугубляют культурные различия. Абхазцев раздражает попытка россиян торговаться, а многих за безобидные вещи обвиняют в нарушении местных традиций.

Абхазия по-прежнему может предложить уникальную природу и гостеприимство, но, судя по рассказу туриста, только тем, кто готов к ее особенностям.

Ранее сообщалось, что первая группа туристов из России впервые прибудет в Афганистан, управляемый талибами.