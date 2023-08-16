Абитуриенты подали в колледжи Подмосковья почти 80 тысяч заявлений

Более двадцати восьми тысяч абитуриентов подали в колледжи Подмосковья почти восемьдесят тысяч заявлений. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводит пресс-служба областного министерства образования.

Лидерами по подаче заявлений стали колледж «Подмосковье», Щелковский колледж и МКЦ — Техникум имени Королева. Наибольшей популярностью у поступающих пользуются программы по IT-специальностям, отметила она. На данное направление было подано свыше восьми тысяч заявлений. Еще более 3,7 тысячи заявлений абитуриенты подали на операционную деятельность в логистике и почти три тысячи заявлений — на техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

«В этом году в подмосковных колледжах для первокурсников предусмотрено почти восемнадцать тысяч бюджетных мест», — отметила Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с общественниками Дмитровского округа, на которой в том числе обсудили тему образования. Глава региона подчеркнул, что Подмосковье за последние годы серьезно прибавило в этой сфере.