«Абьюзер» и «коуч» идут в народ: эксперты решили, что у этих слов нет аналогов в России

Слово «абьюзер» (от английского abuser — оскорбитель, насильник) может быть официально включено в словари русского языка. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Министерства просвещения России, завкафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена Наталия Козловская.

По ее словам, у этого термина просто нет полноценных аналогов в русском языке, способных точно передать его значение. Кроме того, слово активно используется россиянами уже более десяти лет — с 2013 года.

Козловская также отметила, что вслед за «абьюзером» в словари может войти и другое англоязычное слово — «коуч». Оно уже прошло основные этапы ассимиляции в русском языке и обладает всеми необходимыми свойствами для того, чтобы стать словарным, добавила эксперт.

