Абориген изолированного племени в Бразилии вышел к людям и попросил огня

Молодой представитель коренного населения, проживающего в отдаленных районах Амазонии в Бразилии, отправился на поиски огня и для этого вышел к цивилизации. Об этом стало известно от Associated Press.

По сведениям агентства, историческое событие произошло вчера, 13 февраля, в окрестностях деревни Бела-Роза, расположенной на берегу реки Пурус в юго-западной части Амазонии. Индеец вел себя относительно спокойно и не проявлял агрессии.

«Босой и одетый в небольшую набедренную повязку абориген выглядел спокойным и здоровым, размахивая двумя деревянными палками», — говорится в публикации.

Сообщается, что один из местных жителей пытался научить мужчину пользоваться зажигалкой, но безуспешно. Затем мужчину накормили рыбой и отвезли в расположенный неподалеку пункт национального Funai, где туземцу оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Мексике индейский 30-метровый портал в мир мертвых.