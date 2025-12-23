Абрамов вернулся в Одинцово: звезда юмора прошел «дорогой детства» и растрогал поклонников

Популярный комик и стендапер Иван Абрамов совершил путешествие во времени, вернувшись в город своей юности. Как передает REGIONS , в рамках проекта «Откуда ты?» артист, чье имя теперь известно всей стране, провел съемочную группу по ключевым точкам своего детства и отрочества в Одинцове, доказав, что истоки успеха часто лежат в школьных коридорах и дворах родного города.

Этот визит — не просто ностальгическая прогулка, а наглядный урок о том, как качественное образование и среда формируют будущее, даже если оно связано со сценой, а не с экономикой, которую Абрамов изучал в МГИМО.

Маршрут начался с привычной для тысяч одинцовских школьников тропы — дороги от дома до учебного заведения. Камера зафиксировала, как Абрамов идет по Можайскому шоссе, заглядывает в знакомый двор и останавливается у подъезда, где прошли его подростковые годы.

«Когда я был подростом, я жил в этом районе и иногда видел Ивана. Я много лет не был в Одинцове, здорово было увидеть знакомые с детства места», — рассказал REGIONS местный житель Алексей Петров.

Кульминацией визита стало возвращение в стены Одинцовской гимназии №4. Абрамов не просто прошелся по коридорам — он погрузился в атмосферу, заглянул в кабинеты, в спортивном зале продемонстрировал баскетбольные приемы, а в актовом зале сыграл на пианино.

С особой теплотой артист подчеркнул роль гимназии как фундамента: именно здесь он получил знания, позволившие ему в 2003 году завершить обучение с серебряной медалью, что стало трамплином для поступления на престижный экономический факультет МГИМО. Однако разностороннее образование, полученное в Подмосковье еще в школе, позволило расширить возможности и найти призвание уже на сцене.

