Миллиардер ищет будущих матерей: Павел Дуров предложил оплатить ЭКО желающим родить его ребенка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения для любой одинокой женщины моложе 38 лет, которая захочет родить от него ребенка. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на самого миллиардера.

Такое необычное предложение 40-летний бизнесмен называет частью своего гражданского долга. По его словам, он хочет популяризировать тему донорства спермы, сделать ее более открытой и доступной в обществе. Единственными условиями для будущей матери являются возраст до 38 лет и отсутствие официального супруга. Если родство с миллиардером будет подтверждено генетической экспертизой, ребенок получает право на часть колоссального состояния Дурова, которое оценивается в $17 млрд.

Однако конкуренция за наследство может оказаться высокой — по информации СМИ, у основателя Telegram уже более ста детей от предыдущих программ донорства.

Ранее врачи Подмосковья дали рекомендации по планированию праздничного меню для детей.