«Абсолютное безумие»: директор Буйнова опроверг заявления женщины, которую сбил певец

Сергей Пудовкин, концертный директор артиста Александра Буйнова, опроверг слова пострадавшей в ДТП женщины, что тот после аварии даже не подошел к сбитой. Его слова привел портал Super.ru.

Пострадавшая утверждает, что после того, как Буйнов сбил ее, он даже не вышел из машины, чтобы предложить свою помощь либо извинения.

«Александр Николаевич пытался оказать сразу помощь, чтобы отвезти в какое-то медицинское учреждение, и подбежал. Но этим должны заниматься специалисты», — указал в ответ на это Пудовкин.

Он добавил, что сотрудники ГАИ прибыли к месту ЧП всего через семь минут. По его словам, артист тяжело переживает все случившееся, он готов оказать всяческую поддержку женщине, которую сбил, и принести ей извинения. Директор также подчеркнул, что не стоит раздувать все произошедшее, поскольку такое может произойти практически с каждым.

Ранее сам Буйнов также заявил, что никуда не скрывался после ДТП. Он дождался полицию, все его поведение зафиксировано в протоколе. По имеющимся данным, ДТП произошло из-за нарушения Буйновым скоростного режима. Он должен был сбросить скорость перед пешеходным переходом до 20 км/ч, при этом двигался со скоростью почти втрое выше.